готовясь к соревнованиям, баскетболист совершил 16 штрафных бросков, при этом мяч 9 раз попал в корзину. Можно ли утверждать, что для данного футболиста вероятность попадания мяча в корзину при выбрасывании штрафных очков равна...

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готовясь к соревнованиям, баскетболист совершил 16 штрафных бросков, при этом мяч 9 раз попал в корзину. Можно ли утверждать, что для данного футболиста вероятность попадания мяча в корзину при выбрасывании штрафных очков равна 9/16?

Автор: Гость