готовясь к соревнованиям, баскетболист совершил 16 штрафных бросков, при этом мяч 9 раз попал в корзину. Можно ли утверждать, что для данного футболиста вероятность попадания мяча в корзину при выбрасывании штрафных очков равна...
Алгебра
готовясь к соревнованиям, баскетболист совершил 16 штрафных бросков, при этом мяч 9 раз попал в корзину. Можно ли утверждать, что для данного футболиста вероятность попадания мяча в корзину при выбрасывании штрафных очков равна 9/16?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да, потому что N-возможные исходы испытания (=16) N(A)-число исходов испытания с наступлением события А (=9) Вероятность Р=N(A)/N, получается Р=9/16
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