•Спочатку вони їхали поїздом 8 год із швидкістю 55,6 км/год. Який шлях вони проїхали поїздом? Потім вони пересіли на пароплав і поплив­ли за течією річки, швидкість якої 3,1 км/год. 4,2 год пароплав рухався з власною швид...

Математика

•Спочатку вони їхали поїздом 8 год із швидкістю 55,6 км/год. Який шлях вони проїхали поїздом? Потім вони пересіли на пароплав і поплив­ли за течією річки, швидкість якої 3,1 км/год. 4,2 год пароплав рухався з власною швидкістю 47,8 км/год, а 3,5 год — з власною швидкістю52,3 км/год. Який шлях подолали учні паро­плавом? Пересівши на літак, вони летіли 1,2 год зі швидкістю 73,8 км/год, а наступні 2,4 год — зі швидкістю 85,4 км/год. Яку відстань пролеті­ли учні літаком? Додому учні повернулися по новій трасі ав­тобусом, який їхав зі швидкістю 92,3 км/год 15,2 год. Який шлях проїхали учні по новій трасі? Коли учні подолали більшу відстань? Коли їхали туди чи назад? На скільки?

Автор: Гость