Составьте формулы указанных оснований: а) гидроксид лития. б) гидроксид магния. в) гидроксид железа(||) г) гидроксид железа(|||)

Химия
Составьте формулы указанных оснований: а) гидроксид лития. б) гидроксид магния. в) гидроксид железа(||) г) гидроксид железа(|||)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) LiOH б) Mg(OH)2 в) Fe(OH)2 г) Fe(OH)3
Гость:
LiOH- гидроксид лития Mg(OH)2- гидроксид магния Fe(OH)2- гидроксид железа 2+  Fe(OH)3 - гидроксид железа 3+  
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