Составьте формулы указанных оснований: а) гидроксид лития. б) гидроксид магния. в) гидроксид железа(||) г) гидроксид железа(|||)

Химия

Составьте формулы указанных оснований: а) гидроксид лития. б) гидроксид магния. в) гидроксид железа(||) г) гидроксид железа(|||)

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