Найдите значение выражения : (7/9 + 2 3/4 ) * 36
Алгебра
Найдите значение выражения : (7/9 + 2 3/4 ) * 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/9+11/4 = 7·4 /36 + 11·9/36 = 28/36 + 99/36=127/36 А теперь умножим это на 36, получится 127 Ответ:127
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