Постройте на координатной плоскости треугольник ABC по координатам его вершин: 1) (0; 0), (0; 8), (4; 6); 2) (1;0), (4; 8), (0; 6); 3) (5; 5), (4; 4), (6; 6); 4) (2; 6), (2; 4), (2; 6).

Гость: Гость:

Ты должна сама построить, но если ты не можешь, могу тебе только объяснить, так как построить на координатной плоскости, на компьютере очень тяжело. Чтобы построить треугольник, сначала построй крест. За единичный отрезок возьми по одной тетрадной клетке. В горизонтальном направлении -х, а в вертикальном-y. В координатах, которые тебе даны первая цифра будет ставится в горизонтальном направлении, вторя-в вертикальном. Теперь по этому принципу построй свой треугольник. Удачи тебе!!!