определите, при каких значениях a выполняется равенство a:|a|=1
Математика
определите, при каких значениях a выполняется равенство a:|a|=1
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[ от 1; до + бесконечности)
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