определите, при каких значениях a выполняется равенство a:|a|=1

Математика
определите, при каких значениях a выполняется равенство a:|a|=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 [ от 1; до + бесконечности)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
каждый ящик с яблоками имеет массу 30.25 кг. Найдите массу 76 таких ящиков
Ответить
Русский язык
Найди слова с разделительным Ь. Покажи графически эту орфограмму. Вьётся, медведь, деревья, огоньки, птичьи, хлопья, листья, пеньки, ульи, перья,др...
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения : (7/9 + 2 3/4 ) * 36
Ответить
Химия
Составьте формулы указанных оснований: а) гидроксид лития. б) гидроксид магния. в) гидроксид железа(||) г) гидроксид железа(|||)
Ответить
Алгебра
готовясь к соревнованиям, баскетболист совершил 16 штрафных бросков, при этом мяч 9 раз попал в корзину. Можно ли утверждать, что для данного футбо...
Ответить