1)Длина прямоугольника 31см, а ширина 11 см. Найти разными способами периметр прямоугольника. 2)Сварили 18л мал.,20л абр. и несколько литров клубн.варенья.Клуб.варенье разлили в банки по 3л в каждую.Сколько банок клуб.варенья п...
Математика
1)Длина прямоугольника 31см, а ширина 11 см. Найти разными способами периметр прямоугольника. 2)Сварили 18л мал.,20л абр. и несколько литров клубн.варенья.Клуб.варенье разлили в банки по 3л в каждую.Сколько банок клуб.варенья получилось,если всего сварили 53л варенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а)31+31+11+11=84см б)(31*2)+(11*2)=84см 2)1)18+20=38л-малиновое и абрикосовое варенье 2)53-38=15л-клубничного варенья сварили 3)15:3=5 банок-малинового варенья
Гость:
1) Р= (31+11)х2=84 см Р=31+11+31+11=84 см 2) 53-(18+20)=15 л- клубничного варенья 15:3=5 банок клубничного варенья
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