1)Длина прямоугольника 31см, а ширина 11 см. Найти разными способами периметр прямоугольника. 2)Сварили 18л мал.,20л абр. и несколько литров клубн.варенья.Клуб.варенье разлили в банки по 3л в каждую.Сколько банок клуб.варенья п...

Математика

1)Длина прямоугольника 31см, а ширина 11 см. Найти разными способами периметр прямоугольника. 2)Сварили 18л мал.,20л абр. и несколько литров клубн.варенья.Клуб.варенье разлили в банки по 3л в каждую.Сколько банок клуб.варенья получилось,если всего сварили 53л варенья?

Автор: Гость