ПОМОГИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ!! ПРОПУСТИЛА ЭТУ ТЕМУ! 1)дана арифметическая прогрессия -25;-22. Составьте формулу n-го числа. 2) арифметическая прогрессия задана формулой: Xn=29-3n a)Найдите сумму первых 10 членов б) Сколько в да...
Геометрия
ПОМОГИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ!! ПРОПУСТИЛА ЭТУ ТЕМУ! 1)дана арифметическая прогрессия -25;-22. Составьте формулу n-го числа. 2) арифметическая прогрессия задана формулой: Xn=29-3n a)Найдите сумму первых 10 членов б) Сколько в данной прогрессии положительных членов. 3)Дана последовательность натуральных чисел, которые кратны 4 и не превосходят 50. а) сколько членов в данной последовательности б) Найти сумму всех членов последовательности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)d=-22+25=3 an=a1+(n-1)*d an=-25+(n-1)*3 an==28+3n 2)x1=29-3=26( в формулу подставляем порядковіе номера и получаем соответствующий член последовательности) x10=29-30=-1 S=(a1+a10)*10/2 s=(26+(-1))*10/2=125 3) 4,8,12,16,...,48 d=4 an=4+(n-1)*4=48 4n=48 n=12
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