ПОМОГИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ!! ПРОПУСТИЛА ЭТУ ТЕМУ! 1)дана арифметическая прогрессия -25;-22. Составьте формулу n-го числа. 2) арифметическая прогрессия задана формулой: Xn=29-3n a)Найдите сумму первых 10 членов б) Сколько в да...

Геометрия

ПОМОГИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ!! ПРОПУСТИЛА ЭТУ ТЕМУ! 1)дана арифметическая прогрессия -25;-22. Составьте формулу n-го числа. 2) арифметическая прогрессия задана формулой: Xn=29-3n a)Найдите сумму первых 10 членов б) Сколько в данной прогрессии положительных членов. 3)Дана последовательность натуральных чисел, которые кратны 4 и не превосходят 50. а) сколько членов в данной последовательности б) Найти сумму всех членов последовательности

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