Х^2-9х-4=0 Найдите сумму квадратов корней уравнения↑
Математика
Х^2-9х-4=0 Найдите сумму квадратов корней уравнения↑
Ответ(ы) на вопрос:
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Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант:D=(-9)^2-4*1*(-4)=81-4*(-4)=81-(-4*4)=81-(-16)=81+16=97; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня:x_1=(2root97-(-9))/(2*1)=(9.8488578017961-(-9))/2=(9.8488578017961+9)/2=18.8488578017961/2=9.42442890089805; x_2=(-2root97-(-9))/(2*1)=(-9.8488578017961-(-9))/2=(-9.8488578017961+9)/2=-0.8488578017961/2=-0.42442890089805. -0.42442890089805+9.42442890089805=9 ----------------------------------------------------- Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант:D=(-9)^2-4*1*(-4)=81-4*(-4)=81-(-4*4)=81-(-16)=81+16=97; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня:x_1=(2root97-(-9))/(2*1)=(2root97+9)/2=2root97/2+9/2=2root97/2+(9/2)x_2=(-2root97-(-9))/(2*1)=(-2root97+9)/2=-2root97/2+9/2=-2root97/2+(9/2) -2root97/2+(9/2)+2root97/2+(9/2)=9
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