Переведите пожалуйста этот текст. даю много баллов

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Переведите пожалуйста этот текст. даю много баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всегда одевайте шлем, убедитесь ваш ли размер-это поможет уберечь вашу голову если вы упадёте. Не ездить на велосипеде без шлема это является слишком большой опасностью, это может повлиять  на ваш баланс. Не знаю насколько это правильно так как с английским у меня не очень но как то так))
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