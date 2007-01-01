ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУУЙСТАААА!!! ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ Как сравнить значение выражения без ??ычисления корней √2006+√2008 и 2√2007

Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУУЙСТАААА!!! ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ Как сравнить значение выражения без ??ычисления корней √2006+√2008 и 2√2007
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведи каждое в квадрат. т.е. числа будут 2006, 2008 и 8028
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