Составьте план по роману "Дубровский" 10-11 глава
Литература
Составьте план по роману "Дубровский" 10-11 глава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глава 10 1)Спицын и Дефорж в одной комнате. 2) Ограбление и запугивание Спицына ночью Глава 11. 1) Знакомство Дубровского с французом-учителем 2) Обмен документа
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