Кто сдавал(а) (или будет) Историю? Если да - то сложно ли? я вполне прошареный на 40-60%(в истории) но жуть ссусь экзамена в 9 классе ( ОГЭ ) Мб будут советы? Боюсь упасть в глазах родителей , как неуч.

История

Кто сдавал(а) (или будет) Историю? Если да - то сложно ли? я вполне прошареный на 40-60%(в истории) но жуть ссусь экзамена в 9 классе ( ОГЭ ) Мб будут советы? Боюсь упасть в глазах родителей , как неуч.

Автор: Гость