Кто сдавал(а) (или будет) Историю? Если да - то сложно ли? я вполне прошареный на 40-60%(в истории) но жуть ссусь экзамена в 9 классе ( ОГЭ ) Мб будут советы? Боюсь упасть в глазах родителей , как неуч.

История
Кто сдавал(а) (или будет) Историю? Если да - то сложно ли? я вполне прошареный на 40-60%(в истории) но жуть ссусь экзамена в 9 классе ( ОГЭ ) Мб будут советы? Боюсь упасть в глазах родителей , как неуч.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не сдавала у меня ее не было
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