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Качает кот котят, слово котят какой падеж?
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Качает кот котят, слово котят какой падеж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котят - родительный падеж.
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