Слова окушы и мектеп разбор по падежам!!!!!!!!!! помогите скореей!!!!!!!
Қазақ тiлi
Слова окушы и мектеп разбор по падежам!!!!!!!!!! помогите скореей!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау с--оқушы мектеп ілік с--оқушының, мектептің барыс с--оқушыға мектепке табыс с--оқушыны мектепті жатыс с--оқушыда мектепте шығыс с--оқушыдан мектептен көмектес с--оқушымен мектеппен
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