Написать письмо другу о том, как прошел первый день в школе после летних каникул... 2 класс

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Написать письмо другу о том, как прошел первый день в школе после летних каникул... 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый день в школе был очень классный. Правда жалко что летние каникулы уже закончились, но я увиделась с одноклассниками и одноклассницами, мы общались, веселились на переменках, это было классно. В наш класс даже перешли новенькие, я с ними познакомилась, они классные, отвечают на уроках, они мне очень понравились, ну а вот понравилось ли им в нашем классе, я пока не знаю. Я очень общительная девочка, по-этому каждый раз когда я вижу незнакомых людей, я сразу начинаю заводить новое общение, по-этому меня знают практически все. На переменках мы играем в догонялки, но иногда нас ругают, так-как бегать нам не разрешают. После окончания уроков нас ждали родители на первом этаже я даже отпросилась погулять с одноклассницами, это было очень весело, но мама сказала что нам ещё делать уроки и мне пришлось уходить, мне было грустно только из-за того, что я не могу побольше погулять с одноклассницами. 
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