Найди периметр и площадь квадрата сторона которого равна 2 сантиметра и 1 сантиметров 7 миллиметров

Математика

Найди периметр и площадь квадрата сторона которого равна 2 сантиметра и 1 сантиметров 7 миллиметров

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