Найди периметр и площадь квадрата сторона которого равна 2 сантиметра и 1 сантиметров 7 миллиметров
Математика
Найди периметр и площадь квадрата сторона которого равна 2 сантиметра и 1 сантиметров 7 миллиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2см=20мм 1см7мм+17мм Р=(20+17)•2=74(мм)=7см4мм S=20•17+340(мм в квадрате)=34(см в квадрате)
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