Х^2-хy-3х+3y разложите на множители способом группировки
Алгебра
Х^2-хy-3х+3y разложите на множители способом группировки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-xy-3x+3y=x(x-3)-y(x-3)=(x-3)(x-y)
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