Решить уравнения х2-3х-4\х+1 =0 и х2-3х-4=0

Математика
Решить уравнения х2-3х-4\х+1 =0 и х2-3х-4=0
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