В 1933 году для изучения культуры эпохи бронзы в Центральном Казахстана была создана экспедиция П.С.Рычкова а Атасуйская в Бегазинская с Кентская д Нуринская е Сарысуйская Неолитическая стоянка обнаруженная у реки Сарысу ...

История

В 1933 году для изучения культуры эпохи бронзы в Центральном Казахстана была создана экспедиция П.С.Рычкова а Атасуйская в Бегазинская с Кентская д Нуринская е Сарысуйская Неолитическая стоянка обнаруженная у реки Сарысу а Борыбас в Атасу с Кызылжар д Космола е Батпак

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