В 1933 году для изучения культуры эпохи бронзы в Центральном Казахстана была создана экспедиция П.С.Рычкова а Атасуйская в Бегазинская с Кентская д Нуринская е Сарысуйская Неолитическая стоянка обнаруженная у реки Сарысу ...

История
В 1933 году для изучения культуры эпохи бронзы в Центральном Казахстана была создана экспедиция П.С.Рычкова а Атасуйская в Бегазинская с Кентская д Нуринская е Сарысуйская Неолитическая стоянка обнаруженная у реки Сарысу а Борыбас в Атасу с Кызылжар д Космола е Батпак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоесть это по какому предмету то???
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