Вопросы к рассказу Н.С. Лескова "Тупейный художник" Что известно о том, где,когда, ??а основе каких событий он был создан? Чему посвящается? Как понимаете смысл эпиграфа? Где и когда происходит действие рассказа Любови Онисим...

Литература

Вопросы к рассказу Н.С. Лескова "Тупейный художник" Что известно о том, где,когда, ??а основе каких событий он был создан? Чему посвящается? Как понимаете смысл эпиграфа? Где и когда происходит действие рассказа Любови Онисимовны? Есть ли прототипы героев рассказа? Что о них известно? Как вы думаете, почему Лесков не изменил их имена?

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