1 один из углов прямоугольного треугольника равен 60(градусам) ,а сумма гипотенузы ?? меньшего катеда равна 18 см. Найдите гипотенузу и меньший катает
Геометрия
1 один из углов прямоугольного треугольника равен 60(градусам) ,а сумма гипотенузы ?? меньшего катеда равна 18 см. Найдите гипотенузу и меньший катает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катет лежащий против угла в 30 градусов будет меньшим по неравенству треугольника
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