1 один из углов прямоугольного треугольника равен 60(градусам) ,а сумма гипотенузы ?? меньшего катеда равна 18 см. Найдите гипотенузу и меньший катает

Геометрия

1 один из углов прямоугольного треугольника равен 60(градусам) ,а сумма гипотенузы ?? меньшего катеда равна 18 см. Найдите гипотенузу и меньший катает

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