188.Рассмотрите схемы слов.Прочитайте.Догодайтесь какие пословицы здесь зашифрованы корень корень кореньКорень приставка корм приставка, приставка порт Приставка основа слов основа слов основа словоснова словКорень корень корен...
Русский язык
188.Рассмотрите схемы слов.Прочитайте.Догодайтесь какие пословицы здесь зашифрованы корень корень кореньКорень приставка корм приставка, приставка порт Приставка основа слов основа слов основа словоснова словКорень корень кореньПо ишь приставка-люд ударение на ишь приставкаоснова слов основа слов основа слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поспешишь людей насмешишь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Долина одной стороны треугольника 16см длина , второй составляет 0,85 длины первой а , длина третий 15_17 длины второй , найдите Р