188.Рассмотрите схемы слов.Прочитайте.Догодайтесь какие пословицы здесь зашифрованы корень корень кореньКорень приставка корм приставка, приставка порт Приставка основа слов основа слов основа словоснова словКорень корень корен...

Русский язык
188.Рассмотрите схемы слов.Прочитайте.Догодайтесь какие пословицы здесь зашифрованы корень корень кореньКорень приставка корм приставка, приставка порт Приставка основа слов основа слов основа словоснова словКорень корень кореньПо ишь приставка-люд ударение на ишь приставкаоснова слов основа слов основа слов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поспешишь людей насмешишь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение с прямой речью 5-6 предложений
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову квалификация
Ответить
Русский язык
Ответ на загадку Лето придёт не смотрит на неё зима настанет обнимает ее
Ответить
Математика
Долина одной стороны треугольника 16см длина , второй составляет 0,85 длины первой а , длина третий 15_17 длины второй , найдите Р
Ответить
Алгебра
Помогите решить! Даю 18 балов!
Ответить