Помогите решить! Даю 18 балов!

Алгебра
Помогите решить! Даю 18 балов!
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Гость:
1 квадратный см я у учителя по математике спросила
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