Помогите решить! Даю 18 балов!
Алгебра
Помогите решить! Даю 18 балов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 квадратный см я у учителя по математике спросила
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