Собачья упряжка шла по бездорожью 8 ч со скоростью 9 км / ч а затем по накатнной дороге на 67 км больше. сколько всего километров проехали собачья упряжка?

Математика

Собачья упряжка шла по бездорожью 8 ч со скоростью 9 км / ч а затем по накатнной дороге на 67 км больше. сколько всего километров проехали собачья упряжка?

Автор: Гость