Собачья упряжка шла по бездорожью 8 ч со скоростью 9 км / ч а затем по накатнной дороге на 67 км больше. сколько всего километров проехали собачья упряжка?
Математика
Собачья упряжка шла по бездорожью 8 ч со скоростью 9 км / ч а затем по накатнной дороге на 67 км больше. сколько всего километров проехали собачья упряжка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 км/ч*8 ч=72 км (по бездорожью) 72 км+67 км=139 км (по накатанной) 72 км+139 км=211 км Ответ: всего проехала 211 км
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