Отзыв о книге ,,Капитанская дочка''
Литература
Отзыв о книге ,,Капитанская дочка''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитав "Капитанскую дочку" Пушкина, начинаешь сомневаться в реалистичности своего мира. Ведь всё написано запредельно просто и понятно, однако это не отменяет красоту и изящество Пушкинского слога. !!
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