Помогите отгадать кроссворд по истории Область в Древнем Египте (3 буквы)

История
Помогите отгадать кроссворд по истории Область в Древнем Египте (3 буквы)
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Я---- ДУМАЮ ----ЧТО---- ( НОМ )
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