Что принято за целое под ее помогите

Математика
Что принято за целое под ее помогите
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Гость:
Что ты имеешь ввиду ?где условие?
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