Выполни деление используя запись столбиком 68/4 61/4 85/5 81/5
Математика
Выполни деление используя запись столбиком 68/4 61/4 85/5 81/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68/4=17 61/4=15.25 85/5=17 81/5=16.2
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