Прочитайте две группы слов. 1. Серьёзный, разъезд, съедобный, необъятные, птичьи, взъерошенный, объявление, обезьянка, семья, подъёмный, съёмка, съёжился, варенье, въехал. 2. Забавная ..., железнодорожный..., ... следы, ... в...

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Прочитайте две группы слов. 1. Серьёзный, разъезд, съедобный, необъятные, птичьи, взъерошенный, объявление, обезьянка, семья, подъёмный, съёмка, съёжился, варенье, въехал. 2. Забавная ..., железнодорожный..., ... следы, ... в гору, ... кран, ... разговор, ... гриб, ... просторы, ... воробей, ... об экскурсии, ... фильма, вкусное ..., дружная ..., ... от холода. Образец: Серьёзный разговор, ... . Ребят срочно до завтра 2 влепят!!!!! Плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость