Опредиления Лютеранская церковь пж Спочибо
История
Опредиления Лютеранская церковь пж Спочибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лютеранская церковь - церковь возникшая в результате реформационных движений против церкви в средние века.
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