Образ огня,воды и воздуха характерные для изобразительного-прикладного искусств?? Урала
Окружающий мир
Образ огня,воды и воздуха характерные для изобразительного-прикладного искусств?? Урала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ вода из крана, чистая,прозрачная , воздух чистый, прозрачный , огонь тёплый , огненный .
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