4 одинаковые банки разлили 20 кг меда Сколько потребуется таких банок чтобы разлит?? 30 килограмм меда
Математика
4 одинаковые банки разлили 20 кг меда Сколько потребуется таких банок чтобы разлит?? 30 килограмм меда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 20:4=5 (кг) - поместится в одну банку 30:5=6 (банок) Ответ: потребуется 6 банок чтобы разлить 30 кг меда.
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