Плиз помогите Как образовать глаголы в повелительной форме вскопай, позвони, попрыгай и сиди ( срочно!!! )

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Плиз помогите Как образовать глаголы в повелительной форме вскопай, позвони, попрыгай и сиди ( срочно!!! )

Автор: Гость