Плиз помогите Как образовать глаголы в повелительной форме вскопай, позвони, попрыгай и сиди ( срочно!!! )

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Плиз помогите Как образовать глаголы в повелительной форме вскопай, позвони, попрыгай и сиди ( срочно!!! )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Копать-вскопай - 2 лицо, ед.число ( основа + приставка -вс- +окончание -ай-) сидеть-сиди - 2 лицо, ед.число ( основа + окончание -и-) позвонить-позвони - 2 лицо, ед.число ( основа + окончание -и-) попрыгать-попрыгай - 2 лицо, ед.число ( основа + окончание -и-)
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