Сочинение с прямой речью 5-6 предложений

Гость: Гость:

1) ИСПУГАЛСЯ СТАРИК ВЗМОЛВИЛСЯ что ты баба, белены объелась? ни ступить ни молвить не умеешь насмешиш целое царство. 2)МАМА УЛЫБНУЛАСЬ И СКАЗАЛА я горжусь тобой! 3)ЦАРЬ САЛТАН ГОСТЕЙ САЖАЕТ ЗА СВОЙ СТОЛ ВОПРОШАЕТой вы гости господа долго ль ездили? куда? 4)КАК ВЗМОЛВИТСЯ ЗОЛОТАЯ РЫБКА! ГОЛОСОМ МОЛВИТ ЧЕЛОВЕЬИМ отпусти ты старче меня в море! 5)дениска прнишел! ура! ЗАКРИЧАЛИ ВСЕ. 6)СОБАКА КАК БЫ СПРАШИВАЛА У ХОЗЯИНА зачм ты позвал меня?