Долина одной стороны треугольника 16см длина , второй составляет 0,85 длины первой а , длина третий 15_17 длины второй , найдите Р
Математика
Долина одной стороны треугольника 16см длина , второй составляет 0,85 длины первой а , длина третий 15_17 длины второй , найдите Р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВС. Сторона АВ=16 см. Сторона ВС=16*0,85=13,6 см. Сторона АС=ВС*15/17=12 см. Периметр равен 16+13,6+12=41,6 см.
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