Долина одной стороны треугольника 16см длина , второй составляет 0,85 длины первой а , длина третий 15_17 длины второй , найдите Р

Математика

Долина одной стороны треугольника 16см длина , второй составляет 0,85 длины первой а , длина третий 15_17 длины второй , найдите Р

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