Решите уравнения 300:(85+(63+19х):8)=3
Математика
Решите уравнения 300:(85+(63+19х):8)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85+(63+19x):8=100 85+(63+19x)=800 63+19x=715 19x=652 X=
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