Создайте кроссворд на тему спорт в средние века

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Создайте кроссворд на тему спорт в средние века
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А на сколько вопросов , 10 хватит?
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