Схема 10,11 сделать
Биология
Схема 10,11 сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотосинтез 6CO2 + 6H2O + свет (хлорофилл в составе хлоропластов) = C6H26O2 Дыхание C6H12O6 + 6O2 = энергия в виде 38 АТФ + 6CO2 + H2O
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