Х-240=137 спс зарание

Математика
Х-240=137 спс зарание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-240=137, х=137+240, х=377. Ответ: 377.
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