Х-4,9=-7,8....... 5,16 -у =18,1

Математика
Х-4,9=-7,8....... 5,16 -у =18,1
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Гость:
Х=2,9 в первом выражении
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