(х-8,9):6+3/10=1-23/60

Математика
(х-8,9):6+3/10=1-23/60
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( х - 8,9 ) / 6 + 3/10 = 1 - 23/60 ( х - 8,9 )  / 6 = 37/60 - 3/10 (х  - 8,9 ) / 6 = 19/60 х - 8,9 = 19/60 * 6 х - 8,9 = 1,9 х = 1,9 + 8,9  х = 10,8 Ответ : х = 10,8
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