Найти площадь фигуры, ограниченной параболой у=6х-х^2 и прямой у=4+х
Алгебра
Найти площадь фигуры, ограниченной параболой у=6х-х^2 и прямой у=4+х
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