С какими из нижеперечисленных веществ реагирует а)серная кислота(раствор)

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А)2,6,7,9,10 Серная кислота(конц) реагирует с щелочями, основными оксидами,Металлами ,стоящими до H2, и качественные реакции на соли Bа. б)2,3,5,7,9,10 HCl реагирует с Металлами до H2, основными оксидами , щелочями, солями слабых кислот, качественная реакция на нитрат серебра.