Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. Через 5 ч расстояние м??жду ними было 1140 км. На сколько скорость одного грузовика меньше скорости другого, если один грузовик за 5 ч проехал 600 км?

Математика

Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. Через 5 ч расстояние м??жду ними было 1140 км. На сколько скорость одного грузовика меньше скорости другого, если один грузовик за 5 ч проехал 600 км?

Автор: Гость