Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. Через 5 ч расстояние м??жду ними было 1140 км. На сколько скорость одного грузовика меньше скорости другого, если один грузовик за 5 ч проехал 600 км?
Математика
Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. Через 5 ч расстояние м??жду ними было 1140 км. На сколько скорость одного грузовика меньше скорости другого, если один грузовик за 5 ч проехал 600 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600:5=120км/ч м скорость одного грузовика 2) 1140:5=228км/ч скорость отдаления грузовиков 3) 228-120=108 км/ч скорость другого грузовика 4) 120-108=12км/ч на столько скорость одного грузовика больше скорости другого Отв. на 12км/ч
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