Решите уравнение : (2x-3)^2 + (3-4x)(x+5)=82
Алгебра
Решите уравнение : (2x-3)^2 + (3-4x)(x+5)=82
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x-3)^2 + (3-4x)(x+5)=82 4x ²-12x+9+3x-4x²+15-20x-82=0 29x+58=0 x=2
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