С каким событием в древнем Риме связано имя Цезарь?

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Гай Ю́лий Це́зарь (Gaius Iulius Caesar); 13 июля (12 июля) 100 или 102 до н. э. -15 марта 44 до н. э. — древнеримский государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель. Своим завоеванием Галлии, Цезарь расширил римскую державу до берегов северной Атлантики и подчинил римскому влиянию территорию современной Франции, а также начал вторжение на Британские острова. Гай Юлий Цезарь, обладая блестящими способностями военного стратега и тактика, одержал победу в сражениях гражданской войны и стал единовластным повелителем Pax Romana. Наряду с Гнеем Помпеем он начал реформирование римского общества и государства, которое уже после его смерти привело к установлению Римской империи. Цезарь хотел централизировать управление республикой. Его убийство привело к возобновлению гражданских войн, закату Римской республики и зарождению Империи, которую возглавил усыновлённый им Октавиан Август.