Опишите внешность и черты характера Александра Македонского! Помогите пожалуйст??

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В возрасте 20 лет Александр стал царём Македонии. Как пишет немецкий историк Ф. Шлоссер: «Развращение нравов и упадок греческого духа повлекли за собой падение республиканских учреждений, и миру нужен был теперь человек, который бы преобразовал республиканские формы жизни в монархические. Вступая на престол, Александр нашёл всё подготовленным деятельностью Филиппа, и ему легко было осуществить то, что было целью всей жизни отца, но что могло быть выполнено только таким человеком как Александр. » Спустя 2 года в 334 до н. э. Александр отправился в свой знаменитый поход в Азию, растянувшийся на 10 лет. Результатом похода явилось создание огромной империи, простиравшейся от реки Истр (совр. Дунай) в Европе до реки Ганг в Индии. Александр имел три законные жены (бактрийская княжна Роксана, дочери персидских царей Статира и Парисатида) и двух сыновей: Геракла от наложницы Барсины и Александра от Роксаны. Очень часто Александр бросался в гущу схватки, список его ран перечисляет Плутарх («О судьбе и доблести...» , 2.9): «При Гранике его шлем был разрублен мечом, проникшим до волос.. . под Иссом – мечом в бедро.. . под Газой он был ранен дротиком в плечо, под Маракандой – стрелой в голень так, что расколотая кость выступила из раны; в Гиркании – камнем в затылок, после чего ухудшилось зрение и в течение нескольких дней он оставался под угрозой слепоты; в области ассаканов – индийским копьем в лодыжку.. . В области маллов стрела длиною в два локтя, пробив панцирь, ранила его в грудь; там же.. . ему нанесли удар булавой по шее.» Но умер Александр не от ран, а от затянувшейся лихорадки, неясного генезиса 10 или 11 июня 323 до н. э. в Вавилоне. Его империя немедленно была разделена между его военачальниками (диадохами). Еще в детские годы Александр отличался от сверстников: был равнодушен к телесным радостям и предавался им весьма умеренно; честолюбие же Александра было безгранично. Равнодушный к богатству, он неистово завидовал славе отца и мечтал о блестящих подвигах. Его любимой книгой был героический эпос «Илиада» Гомера, хотя под влиянием Аристотеля Александр ценил и уважал философов, интересовался греческой литературой. Он не проявлял интереса к женщинам (см. статью о Калликсене) , зато в 10-летнем возрасте укротил Букефала, жеребца, от которого по причине строптивости отказался было царь Филипп. Плутарх о характере Александра: «Филипп видел, что Александр от природы упрям, а когда рассердится, то не уступает никакому насилию, но зато разумным словом его легко можно склонить к принятию правильного решения; поэтому отец старался больше убеждать, чем приказывать. » В 16-ти летнем возрасте Александр остался за царя в Македонии, когда Филипп осаждал Византий, и правил жёстко, беспощадно подавив восстание фракийского племени медов. А спустя 2 года в 338 до н. э. в битве при Херонее Александр показал личное мужество и навыки полководца, возглавляя под присмотром опытных военачальников левое крыло македонского войска. Склонность к авантюрам Александр продемонстрировал в юности, когда без воли отца хотел жениться на дочери Пиксодара, правителя Карии (см. статью Филипп III Арридей) . Позднее он всерьёз разругался с отцом из-за женитьбы последнего на юной знатной Клеопатре, в результате чего произошёл разрыв отношений между Филиппом и Олимпиадой, которую Александр искренне любил. Замирившись с отцом, Александр вернулся в Македонию к свадьбе родной сестры Клеопатры c эпирским царём Александром Молосским. Во время свадебных торжеств в 336 до н. э. Филипп был убит своим телохранителем Павсанием (см. s:Смерть_Филиппа_II_Македонского) . Из наследников у Филиппа были только Александр, сын от опальной разведённой Олимпиады,