Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, содержа??его 10% примесей? Плес оч надо 35 баллов даю!

Химия

Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, содержа??его 10% примесей? Плес оч надо 35 баллов даю!

Автор: Гость