Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, содержа??его 10% примесей? Плес оч надо 35 баллов даю!
Химия
Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, содержа??его 10% примесей? Плес оч надо 35 баллов даю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 х л СaCO3=CaO+CO2 100 22,4 л m(CaCO3)=200*90%/100%=180 гр 180------------хл 100---------22,4л х= 180*22,4/100 х=40,32 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Помогите пожалуйста написать мини сочинение про Герб Смоленска.Очень нужно. Зара??ее спасибо большое.