Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, содержа??его 10% примесей? Плес оч надо 35 баллов даю!

Химия
Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, содержа??его 10% примесей? Плес оч надо 35 баллов даю!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180                    х л СaCO3=CaO+CO2 100                 22,4 л m(CaCO3)=200*90%/100%=180 гр 180------------хл 100---------22,4л х= 180*22,4/100 х=40,32 л
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