20 пословиц где есть притяжательные местоимения срочно сегодня урок пж пж пж пж

Гость: Гость:

Всяк кулик свое болото хвалит Наш пострел везде поспел Твоими устами да мед пить. Твои слова да Богу в уши Твой бы приговор да тебе же во двор. Твой дом — твоя и воля. Твой колокол — хоть звони, хоть об угол. Твой кус собачий. Твой мех мне смех, а сума твоя нейдет и с ума. Твой меч, а моя голова. Твой мосол — хоть гложи, хоть под стол. своя рубашка ближе к телу Твой намек мне невдомек. Твоя воля, а и мне есть доля. Твоя воля во щах. Ваши играют, а наши рыдают. Ваши крадут, а наши прячут. Ваши-то речи да богу в уши. Вашим добром да вам же челом. Хороша Маша, да не наша Своя ноша не тянет Вашими ножами да вас же режут. Вашими устами да мед пить. От нашего ребра нам не ждать добра.